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Если Россия оставит "бегемота в болоте", США сами приведут Киев в чувство

Политика

Экономист Владимир Брутер уверен: в современном мире у России есть более важные дела, чем пытаться вытащить Украину из болота, в которое её загнала проамериканская внешняя политика.

Если Россия оставит "бегемота в болоте", США сами приведут Киев в чувство

В эфире "Общественной Службы Новостей" эксперт Международного института гуманитарных и политических исследований заявил, что Соединённые Штаты никогда не ставили перед собой цель сделать Украину успешной и процветающей страной.

Более того, американская администрация, по словам эксперта, заинтересована в том, чтобы Незалежная как можно дольше оставалась в роли субъекта международной политики — так Вашингтону проще контролировать местную политическую элиту, которая, боясь все потерять, остаётся проамериканской.

По мнению экономиста-международника, руководству России нужно хотя бы временно дистанцироваться от Украины и заняться более важными для себя задачами. И пройдёт немного времени, как Украина, возглавляемая Западом, "созреет самостоятельно".

Впрочем, не исключён и другой вариант: поняв, что не сможет больше при помощи Киева давить на Москву, США захотят нормализовать отношения с РФ. И тогда, Владимир Брутер в этом абсолютно уверен, "они самостоятельно приведут Киев в чувство и восстановят его утраченную адекватность".

"Пусть Запад разбирается с Украиной, если он этого хочет. Всё, что Россия должна сделать в отношении Украины, — это как можно меньше общаться с ней и дать понять: если западные политики хотят, чтобы отношения между Киевом и Москвой были восстановлены, они сами должны привести Украину к нормализации”, — подытожил эксперт.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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