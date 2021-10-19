Зеленский о "Северном потоке-2" и ценах на газ: "Европа в шоке"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток-2" не что иное, как сильное энергетическое оружие. По мнению лидера Незалежной, пока "оценить последствия" цен на голубое топливо невозможно.

"Я думаю, что Европа в шоке от цены в две тысячи долларов. Я думаю, они были готовы к цене в 500-600 долларов, но не две тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать", — высказался президент Украины в беседе с ICTV.

Зеленский уточнил, что сейчас в стране готовится проект "трансформацию энергетической безопасности" Украины. По словам лидера Незалежной, в ближайшее время его планируют обнародовать.

Также Владимир Зеленский заявил, что российский "Северный поток-2" — сильное оружие и оценить последствия его "применения" пока Украина не готова.

Ранее Pravda. Ru публиковала мнения украинских политологов о ситуации с голубым топливом в Незалежной. Так, по мнению эксперта, Украине нужны прямые договора с Москвой по поставкам газа. И торги, которые "устраивает" Зеленский неуместны в начале зимы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.