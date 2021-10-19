Северная Корея запустила неопознанный снаряд в Японское море

Северная Корея произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, заявили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. Сеул воспринял запуск как угрозу, передаёт южнокорейское агентство Ренхап.

Что за снаряд КНДР отправили в сторону давнего "противника" пока неизвестно. Неизвестно и с какой целью.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что представители Корейской Республики обратились за помощью к России. По словам представителей Южного полуострова, конфликт с северным соседом остаётся острой темой. В МИД посчитали, что только российская сторона способна "конструктивно" оценить происходящее.

Ранее власти Сеула выразили надежду на восстановление отношений между корейскими республиками. И даже наладили связь. Однако после совместных учений США и южнокорейцев, северные соседи перестали отвечать на звонки и письма. А в начале октября провели испытательный запуск недавно разработанной "зенитной" ракеты.

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