В Дагестане призвали наказывать СМИ за указание национальности преступника

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что СМИ, указывающие в своих статьях на национальность преступника, разжигают межнациональную рознь и должны за отвечать перед законом.

Муслимов прокомментировал материалы, опубликованные в СМИ после того, как в московском метро три уроженца северокавказской республики избили молодого человека, который вступился за девушку. Чиновник убеждён, что пресса не должна переносить ответственность за преступление, совершенное конкретными людьми, на народность, к которой они принадлежат.

По словам министра, преступник не имеет национальности.

"Хочу отметить несправедливость комментаторов, которые переносят свою негативную оценку конкретного события на всех представителей Дагестана. Неправильно говорить, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона", — сказал Муслимов в беседе с ФАН.

Он отметил, что некоторые средства массовой информации специально делают акцент на национальности преступника, чтобы создать повышенный интерес к новости. Однако такой материал может привести к раздору среди разных народностей РФ.

Чиновник подчеркнул, что подобные статьи могут внести раздор между братскими народами, которые многие века мирно сосуществовали в рамках одного государства. Когда отдельные невежественные люди пишут глупые комментарии — это одна, но другое дело, когда СМИ навешивают ярлыки и акцентируют внимание на национальности в погоне за дешёвой популярностью, добавил Муслимов. Он призвал привлекать такие СМИ к ответственности за намеренное разжигание межнациональной розни.

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