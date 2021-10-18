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В Совфеде объяснили решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО

Политика

Сенатор, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов объяснил в интервью Pravda.Ru решение России приостановить работу своего своего постоянного представительства при НАТО и Военной миссии связи альянса в Москве.

В Совфеде объяснили решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО

"Они (НАТО. –– Ред.) пытаются нас шантажировать по-крупному и по мелочи. Но, видимо, придумали такого рода шантаж по мелочи, а получилось, что попали в  очередную западню, ими же самими против нас сделанную. Недальновидность,  малый уровень профессионализма. Все-таки те люди, которые создавали  систему инфраструктуры разрядки 1975 года, эти отношения были намного мудрее", –– объяснил Климов.

При этом сенатор подчеркнул, что такое решение не обернется для России серьезными последствиями. 

"И так уже де-факто НАТО сворачивает с нами все былые отношения,  которые, между прочим, налаживались с большим трудом. И налаживались не ради России, а налаживались ради того, чтобы в глобальном мире было безопаснее. И после тех шагов, которые предпринял Запад (а они сократили  численность нашей миссии до такого уровня, с которого невозможно  нормально работать), произошло то, что произошло. И ответственность  лежит, конечно, на той стороне", –– добавил он.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал Pravda.Ru о причинах ухудшения отношений между Россией и НАТО.

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Автор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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