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Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО

Политика

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с Pravda.Ru оценил решение России приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО и Военной миссии связи альянса в Москве.

Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО

По словам Васильева, рассматривалась идея о полном закрытии представительства, но в итоге решено было приостановить его работу. Эксперт отметил, что диалог был безрезультатен и малоконструктивен.

"На сегодняшний день на уровне риторики наши отношения с НАТО будут только ухудшаться. Здесь у нас риторика холодной войны действует в полной мере. Не забывайте, в своё время у нас с НАТО не было никаких отношений при Советском Союзе. Это уже потом, когда были составлены пакты "Россия — НАТО" и так далее, возник этот диалог. На сегодняшний день Россия готова этот диалог полностью прекратить. Мы возвращаемся к тем формулам холодной войны, когда у нас не было никаких взаимоотношений с НАТО", — сказал эксперт.

Причины ухудшения отношений с НАТО

По мнению Васильева, есть несколько причин охлаждения отношений между Россией и Североатлантическим альянсом:

  • Заявление глава Пентагона Ллойда Остина о том, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии.

"Россия где-то ещё летом заявляла, что членство Украины в НАТО — это красная черта, за которую Соединённые Штаты Америки не должны переходить".

  • Желание стран ЕС уйти от НАТО и обрести самостоятельность.

"После Афганистана во Франции и других европейских странах заговорили о том, что пора искать какую-то европейскую альтернативу НАТО, Европа должна иметь стратегическую самостоятельность в этом вопросе. И США плюс к этому всё-таки остаются приверженными, что страны НАТО должны увеличивать свои расходы".

  • Усилия России по отторжению ЕС от НАТО.

"Россия сегодня начнёт более активно вести политику стимулирования тем или иным формам, что Европа должна иметь некую независимость, определённого рода самостоятельность в оборонной сфере. Это усилия, которые могут быть направлены на подрыв НАТО".

Будущее отношений

Васильев не исключил, что в будущем Россия может разместить гиперзвуковое оружие на европейском континенте, чтобы подорвать единство стран НАТО.

"Перед нами виток гонки вооружения на европейском континенте. Но в ней есть свой национальный подход. Потому что в данном случае европейцы слишком сильно полагаются или полагались на НАТО как на зонтик. Сегодня этого нет. И Россия, по всей видимости, считает, что здесь она имеет определённого рода неплохие шансы для контригры, когда растёт недовольство способностью НАТО обеспечить безопасность европейского континента в послеафганский период", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с начала ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО и приостанавливает деятельность Военной миссии связи альянса в Москве. Это решение стало ответом на отзыв НАТО аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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