Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с Pravda.Ru оценил решение России приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО и Военной миссии связи альянса в Москве.

По словам Васильева, рассматривалась идея о полном закрытии представительства, но в итоге решено было приостановить его работу. Эксперт отметил, что диалог был безрезультатен и малоконструктивен.

"На сегодняшний день на уровне риторики наши отношения с НАТО будут только ухудшаться. Здесь у нас риторика холодной войны действует в полной мере. Не забывайте, в своё время у нас с НАТО не было никаких отношений при Советском Союзе. Это уже потом, когда были составлены пакты "Россия — НАТО" и так далее, возник этот диалог. На сегодняшний день Россия готова этот диалог полностью прекратить. Мы возвращаемся к тем формулам холодной войны, когда у нас не было никаких взаимоотношений с НАТО", — сказал эксперт.

Причины ухудшения отношений с НАТО

По мнению Васильева, есть несколько причин охлаждения отношений между Россией и Североатлантическим альянсом:

Заявление глава Пентагона Ллойда Остина о том, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии.

"Россия где-то ещё летом заявляла, что членство Украины в НАТО — это красная черта, за которую Соединённые Штаты Америки не должны переходить".

Желание стран ЕС уйти от НАТО и обрести самостоятельность.

"После Афганистана во Франции и других европейских странах заговорили о том, что пора искать какую-то европейскую альтернативу НАТО, Европа должна иметь стратегическую самостоятельность в этом вопросе. И США плюс к этому всё-таки остаются приверженными, что страны НАТО должны увеличивать свои расходы".

Усилия России по отторжению ЕС от НАТО.

"Россия сегодня начнёт более активно вести политику стимулирования тем или иным формам, что Европа должна иметь некую независимость, определённого рода самостоятельность в оборонной сфере. Это усилия, которые могут быть направлены на подрыв НАТО".

Будущее отношений

Васильев не исключил, что в будущем Россия может разместить гиперзвуковое оружие на европейском континенте, чтобы подорвать единство стран НАТО.

"Перед нами виток гонки вооружения на европейском континенте. Но в ней есть свой национальный подход. Потому что в данном случае европейцы слишком сильно полагаются или полагались на НАТО как на зонтик. Сегодня этого нет. И Россия, по всей видимости, считает, что здесь она имеет определённого рода неплохие шансы для контригры, когда растёт недовольство способностью НАТО обеспечить безопасность европейского континента в послеафганский период", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с начала ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО и приостанавливает деятельность Военной миссии связи альянса в Москве. Это решение стало ответом на отзыв НАТО аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ.

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