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Лавров огласил НАТО ответные меры после высылки дипломатов

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что уведомил секретариат Североатлантического альянса об ответных мерах на высылку дипломатов при НАТО.

Также Лавров сообщил, что в ближайшее время МИД выступит с официальным заявлением по этому поводу.

Напомним, 6 октября Североатлантический альянс объявил о сокращении российской миссии при НАТО с 20 до 10 человек. Также решено было выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов, которые, по данным Альянса, являются офицерами российской разведки.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данное решение подрывает перспективы нормализации отношений НАТО с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение НАТО о высылке дипломатов "неготовностью к взаимодействию".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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