"Тревожно отдаляется": союзники США обеспокоены внешней политикой Байдена

Несколько союзников США сегодня с особой осторожностью относятся к внешней политике администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом пишет Washington Post.

В интервью изданию высокопоставленные лица из ряда государств, выступающих союзниками Штатов, сообщили, что Байден стал "тревожно отдаляться" от Саудовской Аравии, которая лишилась привилегированного статуса, а также некоторых других держав.

"Америка вернулась… Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна", — отметил президент Латвии Эгилс Левитс.

Вместе с тем официальный представитель администрации президента США заявил, что в наши дни все формы заботы о национальной безопасности рассматривают в качестве возврата к политике "Америка прежде всего".

Союзники США также подчеркнули, что не осуждают решения Джо Байдена. По их мнению, его авторитет еще только формируется на международной арене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.