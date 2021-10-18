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"Тревожно отдаляется": союзники США обеспокоены внешней политикой Байдена

Политика

Несколько союзников США сегодня с особой осторожностью относятся к внешней политике администрации действующего президента США Джо Байдена. Об этом пишет Washington Post.

"Тревожно отдаляется": союзники США обеспокоены внешней политикой Байдена

В интервью изданию высокопоставленные лица из ряда государств, выступающих союзниками Штатов, сообщили, что Байден стал "тревожно отдаляться" от Саудовской Аравии, которая лишилась привилегированного статуса, а также некоторых других держав.

"Америка вернулась… Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна", — отметил президент Латвии Эгилс Левитс.

Вместе с тем официальный представитель администрации президента США заявил, что в наши дни все формы заботы о национальной безопасности рассматривают в качестве возврата к политике "Америка прежде всего".

Союзники США также подчеркнули, что не осуждают решения Джо Байдена. По их мнению, его авторитет еще только формируется на международной арене. 

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Россия и Китай меняют внешнюю политику США?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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