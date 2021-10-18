Германия просит Россию обсудить газовый кризис: "Москва играет в покер"

Сопредседатель партии "Союз 90/Зелёные" Роберт Хабек заявил, что Германии необходимо обсудить с Россией ситуацию по ценам на газ. По его словам, спрос на голубое топливо растёт, а в его дефиците "виновата" Москва.

"Мы зависим от России, Россия ограничивает поставки газа. Хранилища заполнены не полностью. Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией", — заявил Хабек в эфире ARD.

Как отметил сопредседатель "Зелёных", до ввода "Северного потока-2" ещё далеко.

"Северный поток — 2" пока не может получить разрешения для работы. Россия играет с нами в своего рода покер. Это внешнеполитический вопрос, — считает Хабек.

По его словам, правительству Германии нужно решить ситуацию, иначе Европа окажется на грани катастрофы предстоящей зимой.

Ранее в дефиците голубого топлива "Газпром" обвинили власти Молдавии. Чиновники были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение из-за нехватки газа. По заявлению представителей правительства, они не могут договориться с российским поставщиком о ценах на топливо.

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