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Песков: Запад обвиняет РФ в росте цен на газ из-за неумения признавать ошибки

Политика

Западные политики обвиняют Россию в росте цен на газ из-за неумения признавать собственные ошибки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков: Запад обвиняет РФ в росте цен на газ из-за неумения признавать ошибки

По его словам, Запад "просчитался", надеясь на ветрогенерацию, ведь ветра не было в течение нескольких месяцев.

"Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя виноватыми признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, почему Запад обвиняет РФ в увеличении стоимости голубого топлива.

При этом представитель Кремля добавил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о неизбежных колебаниях цен на энергетическом рынке в Европе, если стратегические решения продолжат принимать непрофессионалы.

Добавим, рекордная стоимость газа установилась 6 октября. Тогда бумаги торговались на уровне свыше 1900 долларов за тысячу кубометров топлива.

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