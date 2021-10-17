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Пушков высмеял намерение Украины "задавить" РФ в суде по Керченскому проливу

Политика

Сенатор Алексей Пушков назвал забавными намерения Министерства иностранных дел Украины "задавить" представителей РФ в Гаагском суде по инциденту в Керченском проливе.

Пушков высмеял намерение Украины "задавить" РФ в суде по Керченскому проливу

В своем Telegram-канале Пушков подчеркнул, что международный арбитраж пройдет с 11 по 16 октября. По его словам, в странах НАТО всем известно, что именно Украина нарушила территориальные воды РФ.

"Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему", — считает сенатор.

Он также добавил, что "железная логика юридических аргументов" Украины по ситуации в Черном море, о которой ранее говорил глава МИД Дмитрий Кулеба, уже никого не впечатляет. Пушков сравнил новые заявления властей страны со "стальными доводами" Киева против газового контракта Венгрии с российским "Газпромом", оказавшимися безуспешными.

"Неземная "красота" украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они", — заключил Пушков.

В ноябре 2018 года два катера и буксир, принадлежащие ВМС Украины, нарушили границу РФ. Они проникли во временно закрытую акваторию территориального моря государства, а затем направились к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

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Киев готовится направить корабли через Керченский пролив [НОВОСТИ]
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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