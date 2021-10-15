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Депутат оценила заявление о неравенстве женщин в Госдума

Политика

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru прокомментировала заявление депутата от КПРФ Ирины Филатовой о неравенстве женщин в парламенте.

Депутат оценила заявление о неравенстве женщин в Госдума

"Мы боремся наравне с мужчинами в предвыборной кампании, наравне с мужчинами работаем, берём на себя ответственность. Поэтому каких-то преференций по гендерному признаку я, например, никогда не ждала. Возможно поэтому и не разочаровалась", — заявила депутат.

При этом Бессараб выступила против квот в парламенте, поскольку, по ее мнению, это было бы неуважением к возможностям женщин.

"Может быть, приходится доказывать свой профессионализм, потому что у нас в стране есть ещё такое мнение, что женщина в чём-то уступает мужчине. На самом деле, побеждая в такой борьбе и являясь депутатом Госдумы, мы на деле доказываем, что мы работаем не хуже, а где-то — и эффективнее мужчин", — подчеркнула парламентарий.

Ранее Филатова возмутилась, что в Госдуме всего 16% женщин, в то время как в России их больше, чем мужчин. По словам депутата, на руководящих постах только в четырёх комитетах из 36 есть женщины.

"Даже права тех немногих женщин депутатов, кто всё же попал в Госдуму, продолжают ущемлять. Это касается как возможности выступлений, так и в первую очередь распределения руководящих должностей", — написала Филатова в своём телеграм-канале.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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