Депутат КПРФ возмутилась неравенством женщин в Государственной думе

Правозащитник и депутат Государственной думы от КПРФ Ирина Филатова в своём Telegram-канале "Красная фурия" написала гневный пост о маленьком представительстве женщин в парламенте.

У Филатовой возникли сомнения в уважении женщин со стороны ключевого законодательного органа России — Госдумы. Депутат заявила, что парламент сформировался почти без представительства россиянок. Также политик отметила, что в нашей стране женщин больше, но при этом их представляют во власти мужчины.

По данным Филатовой, всего в Госдуме 16% женщин.

"Даже права тех немногих женщин депутатов, кто всё же попал в Госдуму, продолжают ущемлять. Это касается как возможности выступлений, так и в первую очередь распределения руководящих должностей", — написала Филатова.

Она сообщила, что в Госдуме из 32 комитетов есть только 4 комитета, которыми руководят женщины. Среди них:

Ольга Казакова из "Единой России";

из "Единой России"; Нина Останина из КПРФ;

из КПРФ; Елена Ямпольская из "Единой России";

из "Единой России"; Ольга Тимофеева из "Единой России".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.