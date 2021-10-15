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Депутат КПРФ возмутилась неравенством женщин в Государственной думе

Политика

Правозащитник и депутат Государственной думы от КПРФ Ирина Филатова в своём Telegram-канале "Красная фурия" написала гневный пост о маленьком представительстве женщин в парламенте.

Депутат КПРФ возмутилась неравенством женщин в Государственной думе

У Филатовой возникли сомнения в уважении женщин со стороны ключевого законодательного органа России — Госдумы. Депутат заявила, что парламент сформировался почти без представительства россиянок. Также политик отметила, что в нашей стране женщин больше, но при этом их представляют во власти мужчины.

По данным Филатовой, всего в Госдуме 16% женщин. 

"Даже права тех немногих женщин депутатов, кто всё же попал в Госдуму, продолжают ущемлять. Это касается как возможности выступлений, так и в первую очередь распределения руководящих должностей", — написала Филатова.

Она сообщила, что в Госдуме из 32 комитетов есть только 4 комитета, которыми руководят женщины. Среди них:

  • Ольга Казакова из "Единой России";
  • Нина Останина из КПРФ;
  • Елена Ямпольская из "Единой России";
  • Ольга Тимофеева из "Единой России".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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