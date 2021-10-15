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Владимир Жириновский заявил, что российским семьям частично необходим домострой

Политика

Глава ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления на мероприятии в честь Дня отца заявил, что в России надо частично вернуть домострой.

Владимир Жириновский заявил, что российским семьям частично необходим домострой

Жириновский обсуждал с отцами и их детьми трудности воспитания в наше время. По словам политика, мужчине тяжело, когда проблемы и на работе, и в семье. Ему трудно в случае, если у родственников разные мнения, пояснил лидер.

"Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчинённые… Почему я говорю, что лучше, если ребёнок будет больше любить отца — это мать должна подталкивать", — сообщил Жириновский.

Видео с его мнением транслировалось на официальной Instagram-странице лидера ЛДПР. Жириновский подчеркнул, что если дети больше любят мать, они в стрессовой обстановке настроены против отца.

Ранее Жириновский предлагал разделить школы на:

  • женские;
  • мужские;
  • смешанные.

По мнению политика, таким образом матерям без мужей будет проще воспитывать мальчиков, если отдавать их в "мужские лицеи". Вместе с этим Жириновский отметил, что родители сами смогли бы выбирать место учёбы для детей.

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Владимир Жириновский в эфире Pravda.Ru
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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