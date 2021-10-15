Джабаров оценил слова Авакова о силовом возвращении Крыма и Донбасса

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru предложение бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова разработать план по возвращению Крыма и Донбасса военным путём.

Джабаров назвал Авакова опытным политиком, но его заявление — безответственным "с точки зрения интересов украинского народа".

"Аваков — опытный политик. Я думаю, что оно неслучайно появилось и в такой резкой форме, хотя, на мой взгляд, абсолютно безответственное, если смотреть с точки зрения интересов украинского народа. К чему он призывает? По сути, к войне с Россией. Потому что он считает, что другого способа как освободить, якобы, территорию Украины, он имеет в виду Крым и юго-восток Украины, нет", — отметил сенатор.

По его мнению, слова Авакова расходятся с интересами народа Украины.

"Зато это будет отвечать интересам тех сил на Западе, кто стоит за Аваковым, кто его подталкивает к этому. Я думаю, что появилось это заявление неслучайно сейчас, потому что на Украине усилились, конечно, какие-то конфронтационные настроения, регулярно идут всевозможные факельные шествия, марши националистов, угрозы", — сказал Джабаров.

Джабаров добавил, что из-за энергетического кризиса и приближающейся зимы украинское общество радикализируется, а Аваков предлагает "использовать эту радикализацию в собственных интересах и направить её против Российской Федерации".

Ранее бывший глава МВД Украины Арсен Аваков призвал создать сценарий, по которому военные должны вернуть под влияние Киева Крым, ДНР и ЛНР. Он считает, что Киев не должен отказываться от "оккупированных" территорий, а армия обязана работать над планом возвращения регионов с использованием военной стратегии.

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