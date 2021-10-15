Глава МИД России Сергей Лавров в шутку предложил переименовать должность лиц, которые следят за соблюдением прав и свобод.
По словам министра, термин "омбудсмен" уже стал политически некорректным. Можно было бы ввести термин "омбудсвумен".
"А с учётом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон", — пошутил Лавров.
Он отметил, что ему больше импонирует русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".
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