Лавров предложил называть "омбудсменов" по-другому

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку предложил переименовать должность лиц, которые следят за соблюдением прав и свобод.

По словам министра, термин "омбудсмен" уже стал политически некорректным. Можно было бы ввести термин "омбудсвумен".

"А с учётом прошедшей вчера дискуссии на женском форуме в Петербурге стоит выбрать что-нибудь совсем нейтральное — "омбудсперсон", — пошутил Лавров.

Он отметил, что ему больше импонирует русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".

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