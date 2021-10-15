Эксперт объяснил, почему США призвали РФ заботиться об энергобезопасности Европы

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв США в отношении России "делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы".

"Соединённые Штаты в какой-то степени чувствуют вину и ответственность за происходящее в Европе. Потому что предыдущая администрация и вообще последние годы Штаты всячески говорили европейцам, что не надо строить "Северный поток-2", не надо покупать газ у России, Россия — это враг, надо покупать у партнёров по НАТО и так далее", — объяснил специалист.

Также он отметил, что США таким образом попытались показать заботу о Европе после скандала с AUKUS, когда американцы забрали контракт на строительство атомных подлодок у Франции.

"США призывали остановить "Северный поток-2", чтобы они сами могли прислать американский газ. Но он весь идёт на азиатские рынки, в Южную Америку, потому что там цены выше, чем предлагают в Европе. В какой-то степени американцы чувствуют ответственность за то, что в Европе энергокризис именно потому, что оттуда ушёл газ", — заявил Юшков.

По словам эксперта, Россия не станет прислушиваться к призывам США. Он сказал, что для выполнения просьб о поставках Европе достаточно создать выгодные условия: позволить "Газпрому" пустить газ через "СП-1" и "СП-2".

Ранее в ходе закрытой для прессы встречи первый замглавы Госдепартамента США Уэнди Шерман и российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудили энергетический кризис в Европе.

"Заместитель госсекретаря Шерман призвал Россию сделать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности", — написала пресс-служба Госдепа.

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