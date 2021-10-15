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В Китае восхитились "последним предупреждением" Путина Европе из-за газа

Политика

На китайском портале "Гуаньча" появилась публикация о реакции российского лидера Владимира Путина на кризисную ситуацию с газом. Читатели назвали его слова "последним предупреждением" для Европы.

В Китае восхитились "последним предупреждением" Путина Европе из-за газа

Ранее на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что Кремль никогда не будет использовать энергетические ресурсы как оружие, а также заявил о готовности увеличить поставки голубого топлива из РФ в европейские государства.

Кроме того, российские власти пообещали нарастить объёмы продаваемых энергоресурсов по требованию ЕС.

Подписчики портала "Гуаньча" высоко оценили реакцию Путина. По их словам, западные политики всегда находят виноватых в своей некомпетентности, однако в этой ситуации им не удалось переложить ответственность на РФ.

"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — заключили пользователи.

Также многие комментаторы подчеркнули, что европейцы сами виноваты в подорожании голубого топлива.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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