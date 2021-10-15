Матвиенко: "завалы" в отношениях не мешают России и США налаживать диалог

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, власти России и США продолжат вести дипломатические переговоры, несмотря на существующий "завал" в отношениях.

В интервью изданию RT она отметила, что является сторонником диалога. Матвиенко убеждена: общение МИД РФ с представителями государственного департамента США положительно сказывается на отношениях между государствами. При этом она подчеркнула, что на конкретные договорённости быстро выйти не получится, и в администрации Джо Байдена это отлично понимают.

"В отношениях Москвы и Вашингтона такой завал, что чудес, каких-то серьезных решений, договоренностей ожидать сложно, но факт визита в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд является позитивным", — считает политик.

Она добавила, что сегодня есть несколько серьёзных проблем во всём мире, которые можно решить только при наличии договорённости между Москвой и Вашингтоном.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.