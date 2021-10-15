У него заражение крови: стало известно, с чем Клинтон попал в больницу

У экс-президента Штатов диагностировали сепсис. По заявлению американской прессы, Билл Клинтон попал в калифорнийский госпиталь с заражением крови.

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис", — заявили журналисты в эфире телеканала CNN.

Сепсис возник на фоне заражения мочевыводящих путей, инфекция проникла в кровоток. По информации журналистов, Клинтона успели госпитализировать на ранней стадии развития болезни, что существенно повлияло на ход лечения тяжёлого заболевания. Сейчас экс-лидеру нации прописали антибиотики и витамины.

75-летнего бывшего президента Америки госпитализировали в медицинский центр Калифорнийского университета минувшим вечером. По заявлению официальных представителей Билла Клинтона, сначала у него заподозрили коронавирус, но тест не выявил наличие COVID-19 в организме политика. После тщательных анализов врачи пришли к выводу, что дело в инфекции крови.

Для справки

Сепсис крови — тяжёлое инфекционное заболевание. Оно развивается очень стремительно на фоне попадания в кровеносную систему токсинов и инфекционных агентов. При худшем течении болезни пациент может скончаться в течение нескольких суток.

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