Королева Великобритании обвинила лидеров России и Китая в пустых обещаниях. Её Величество Елизавета II заявила, что её "раздражает", что Владимир Путин и Си Цзиньпин до сих пор не подтвердили своё участие в конференции по изменению климата в Глазго.
Как сообщает британское издание Daily Express, королеву возмутил тот факт, что она до сих пор не в курсе, приедут ли некоторые мировые лидеры на саммит. Двухнедельная конференция пройдёт уже в конце октября.
"Я до сих пор не знаю, кто идёт. Без понятия. Мы знаем только о людях, которые не приезжают. Это действительно раздражает, когда они говорят, но они этого не делают", - цитирует Елизавету II британское издание.
95-летняя королева отметила, что у России и Китая "не всё гладко" с климатом и показатели в борьбе с этой проблемой "очень плохие" в собственных странах. И не мешало бы им "ответственно" отнестись к мероприятию.
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