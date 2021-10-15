EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лишний совет: США попросили РФ позаботиться об энергобезопасности ЕС
"Постарайтесь теперь без политики": Китай про новое COVID-расследование ВОЗ
Условия розыгрыша квартир в Москве среди привитых, рассказали в оперштабе
Будут ли в Белоруссии "сажать за соцсети": весьма вероятно, но не факт
Московские рестораны впервые получили звёзды Michelin
Сиделку, которая била ногами пенсионера, отпустили в зале суда
Экономист рассказал, когда наличные деньги станут атавизмом
Семь уроков выживания от бездомных
Защита, откуда не ждали: барьер против COVID ставит витамин D

Daily Express: Путина и Си Цзиньпина раскритиковала королева Великобритании

Политика

Королева Великобритании обвинила лидеров России и Китая в пустых обещаниях. Её Величество Елизавета II заявила, что её "раздражает", что Владимир Путин и  Си Цзиньпин до сих пор не подтвердили своё участие в конференции по изменению климата в Глазго.  

Daily Express: Путина и Си Цзиньпина раскритиковала королева Великобритании

Как сообщает британское издание Daily Express, королеву возмутил тот факт, что она до сих пор не в курсе, приедут ли некоторые мировые лидеры на саммит. Двухнедельная конференция пройдёт уже в конце октября. 

"Я до сих пор не знаю, кто идёт. Без понятия. Мы знаем только о людях, которые не приезжают. Это действительно раздражает, когда они говорят, но они этого не делают", - цитирует Елизавету II британское издание. 

95-летняя королева отметила, что у России и Китая "не всё гладко" с климатом и показатели в борьбе с этой проблемой "очень плохие" в собственных странах. И не мешало бы им "ответственно" отнестись к мероприятию. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рязанская пенсионерка удивила гостинцами Елизавету II
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Daily Express: Путина и Си Цзиньпина раскритиковала королева Великобритании
Лишний совет: США попросили РФ позаботиться об энергобезопасности ЕС
Била Клинтона госпитализировали с неизвестной инфекцией
"Постарайтесь теперь без политики": Китай про новое COVID-расследование ВОЗ
Условия розыгрыша квартир в Москве среди привитых, рассказали в оперштабе
Московские рестораны впервые получили звёзды Michelin
Будут ли в Белоруссии "сажать за соцсети": весьма вероятно, но не факт
Сиделку, которая била ногами пенсионера, отпустили в зале суда
Экономист рассказал, когда наличные деньги станут атавизмом
Семь уроков выживания от бездомных
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Дмитрий Соколов От штрафа до расстрела: как в мире борются с пьяными за рулём Дмитрий Соколов Любовь Степушова Проголосует ли избиратель за Путина в 2024 году Любовь Степушова Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
В Белоруссии за чтение оппозиционных аккаунтов в соцсетях будут сажать в тюрьму
Новости Белоруссии
В Белоруссии за чтение оппозиционных аккаунтов в соцсетях будут сажать в тюрьму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников