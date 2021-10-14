Захарова: РФ не обсуждает с Турцией взаимное признание Крыма и Северного Кипра

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что дипломаты из РФ не ведут переговоры с турецкими властями по поводу взаимного признания Крыма российским и Северного Кипра независимым государством.

Выступая на брифинге в Санкт-Петербурге, Захарова подчеркнула, что в греческих и турецких СМИ часто распространяются различные фейки, передает РИА Новости.

"Все это относится и к некой упомянутой мифической сделке", — отметила она.

Добавим, что провозглашенную в 1983 году Турецкую Республику Северного Кипра, занимающую северную треть острова, признала лишь Турция.

Ранее в Кремле уже комментировали идею о возможном признании Северного Кипра в обмен на признание Крыма. Такое предложение высказал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские регионы никогда не будут предметами каких-либо политических сделок.

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