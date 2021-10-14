Страны СНГ должны быть готовы к провокациям ИГИЛ* из Афганистана - Путин

Президент России Владимир Путин, в ходе виртуальной встречи с главами спецслужб стран-членов Содружества Независимых государств (СНГ), предупредил, что после прихода к власти в Афганистане талибов*, в этой южноазиатской стране активизировались несколько террористических группировок, связанных с "Исламским государством"*.

Афганистан: что для него лучше? США или талибы*?

По словам российского лидера, "это может дестабилизировать ситуацию в соседних странах".

"После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов*, которые устанавливают свой собственный порядок. Однако в стране продолжают действовать несколько международных террористических группировок "Исламского государства"*. При активном наборе ополченцев с боевым опытом в Ираке и Сирии не исключено, что террористы попытаются дестабилизировать и соседние государства", — подчеркнул Владимир Путин.

И добавил, что при таком возможном сценарии членам СНГ придётся действовать совместными спецоперациями, а также координировать деятельность силовых структур.

* террористические организации, запрещённые в РФ