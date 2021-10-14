Президент России Владимир Путин, в ходе виртуальной встречи с главами спецслужб стран-членов Содружества Независимых государств (СНГ), предупредил, что после прихода к власти в Афганистане талибов*, в этой южноазиатской стране активизировались несколько террористических группировок, связанных с "Исламским государством"*.
По словам российского лидера, "это может дестабилизировать ситуацию в соседних странах".
"После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов*, которые устанавливают свой собственный порядок. Однако в стране продолжают действовать несколько международных террористических группировок "Исламского государства"*. При активном наборе ополченцев с боевым опытом в Ираке и Сирии не исключено, что террористы попытаются дестабилизировать и соседние государства", — подчеркнул Владимир Путин.
И добавил, что при таком возможном сценарии членам СНГ придётся действовать совместными спецоперациями, а также координировать деятельность силовых структур.
* террористические организации, запрещённые в РФ
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