Politico: при Байдене США не будут вводить санкции против "Северного потока-2"

Администрация США не планирует вводить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2", пока у власти находится Джо Байден, пишет Politico.

По информации издания, на ограничительные меры предлагал пойти сенатор-республиканец Тед Круз, однако сотрудники администрации действующего президента дали ему понять, что никаких санкций не будет в ближайшие годы.

В ответ на это Круз раскритиковал позицию американских властей. Он продолжает настаивать на жестких санкциях против российского трубопровода.

Политик также недоволен тем, что команда Байдена смирилась с существованием "Северного потока-2" и разрешила запустить его.

Добавим, в июле Штаты признали неизбежность завершения строительства газопровода. Вместе с властями Германии они опубликовали совместное заявление, в котором попросили РФ сохранить транзит топлива через Украину после 2024 года.

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