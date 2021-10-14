Администрация США не планирует вводить санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2", пока у власти находится Джо Байден, пишет Politico.
По информации издания, на ограничительные меры предлагал пойти сенатор-республиканец Тед Круз, однако сотрудники администрации действующего президента дали ему понять, что никаких санкций не будет в ближайшие годы.
В ответ на это Круз раскритиковал позицию американских властей. Он продолжает настаивать на жестких санкциях против российского трубопровода.
Добавим, в июле Штаты признали неизбежность завершения строительства газопровода. Вместе с властями Германии они опубликовали совместное заявление, в котором попросили РФ сохранить транзит топлива через Украину после 2024 года.
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