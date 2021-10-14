Песков: Россия готова увеличить транзит газа через Украину

Россия готова увеличить транзит природного газа через Украину, если Европейский Союз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентоспособные условия транзита.

Так заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы шёл транзитом газ через Украину, кто-то должен его купить, а это в ведении наших европейских клиентов”, — сказал он, добавив, что украинские власти должны сподвигнуть к решению покупателей газа в Европе, чтобы "достичь нового долгосрочного соглашения с Россией в повышенном количестве, с учетом растущего спроса на газ”.

Песков еще раз повторил, что Россия всегда выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства по транзиту.

"Президент подтвердил, что если транзит нашего газа продолжится, если контракты будут увеличены и если Украина предложит конкурентную сделку, все будет продолжать работать”, — сказал представитель Кремля.