Коротченко предрёк Европе массовые митинги из-за цен на энергоносители

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что с наступлением холодной погоды европейцы начнут устраивать массовые акции протеста.

По словам Коротченко, скоро в Европе будут проходить не только "ковидные", но и "холодные" бунты. Причем на улицы выйдут как жители украинских городов, так и европейских столиц.

Военный эксперт отметил, что политики в западных странах не уделяют внимания нуждам населения. В качестве примера он привёл премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который отдыхает в Испании.

"В то время как в Великобритании хаос в пивоваренной промышленности, на производствах, в поставках туалетной бумаги", — сообщил Коротченко в эфире канала "Россия 1".

Он добавил, что Лондон просто не может справиться с экономическим кризисом, и призвал не обвинять Россию в ситуации с высокими ценами на энергоносители.

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