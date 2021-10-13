Путин ответил на вопросы о членах оппозиции

В среду, 13 октября, на пленарном заседании "Российской энергетической недели" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о членах оппозиции, пребывающих в местах лишения свободы.

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймёте, что далеко не все в тюрьме. Те люди, которые не нарушают соответствующие законы, работают", — приводит слова главы государства Interfax.ru.

Путина также спросили о реальности существования "пятой колонны", возглавляемой Алексеем Навальным. Президент России объяснил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления, в том числе, в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, а не за политическую деятельность.

Ранее Pravda.Ru писала о судебном процессе над бывшей активисткой штаба Навального.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.