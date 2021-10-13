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Путин: голландцы будут ездить на коньках для обогрева

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на мировой энергетический рынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.

Путин: голландцы будут ездить на коньках для обогрева

Лидер страны выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", где неоднократно сказал, что цены на газ выросли из-за ошибок, которые допустили европейские страны.

Он напомнил, что в мае суд в Гааге обязал компанию Royal Dutch Shell существенно уменьшить объем выбросов углекислого газа — на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Президент назвал такое решение прецедентом. Если неподготовленные люди будут влиять таким образом на энергорынок, то скачки цен на газ неизбежны, отметил Путин.

"В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо. Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения <…> для того, чтобы согреться", — пошутил он.

Также голландцы будут вынуждены переобуться в коньки, потому что не смогут позволить себе ездить на автомобилях, в том числе электрических, из-за дороговизны бензина и электричества, добавил глава государства.

 

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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