Путин: голландцы будут ездить на коньках для обогрева

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на мировой энергетический рынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.

Лидер страны выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", где неоднократно сказал, что цены на газ выросли из-за ошибок, которые допустили европейские страны.

Он напомнил, что в мае суд в Гааге обязал компанию Royal Dutch Shell существенно уменьшить объем выбросов углекислого газа — на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Президент назвал такое решение прецедентом. Если неподготовленные люди будут влиять таким образом на энергорынок, то скачки цен на газ неизбежны, отметил Путин.

"В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо. Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения <…> для того, чтобы согреться", — пошутил он.

Также голландцы будут вынуждены переобуться в коньки, потому что не смогут позволить себе ездить на автомобилях, в том числе электрических, из-за дороговизны бензина и электричества, добавил глава государства.

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