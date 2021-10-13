Песков: силовики имеют доступ к фотографиям пользователей "Госуслуг"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у силовиков есть доступ к паспортным данным и фотографиям, которые загружаются на портал "Госуслуги".

По словам официального представителя Кремля, все содержащиеся на "Госуслугах" данные доступны силовым структурам. Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что московская мэрия собирается передать все фотографии россиян, загруженные на mos. ru, в систему распознавания лиц, которую используют в своей работе сотрудники правоохранительных органов.

"На самом деле ничего такого в этом нет", — отметил представитель Кремля.

Ранее департамент информационных технологий Москвы опроверг информацию о том, что фотографии пользователей из профилей на сайте mos. ru попадают к полицейским, которые загружают эти снимки в систему распознавания лиц.

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