EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ
Минздрав: идея дистанционной постановки диагноза вызывает вопросы
Крутой рассказал, как Леонтьев избежал осложнений после COVID-19
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
Власти Москвы опровергли данные о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Из-за действий местной полиции на севере Косово начались новые беспорядки
Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"
Нурмагомедов пошутил над Макгрегором, которого "тоже избили дагестанцы"
Аварию с участием Собчак зафиксировали камеры видеонаблюдения

В Минэнерго рассказали о готовности РФ к десинхронизации энергосистемы Украины

Политика

Руководитель Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что наша страна готова к отключению Украины от общей энергетической системы. Однако в будущем возможны поставки ресурсов, подчеркнул глава Минэнерго.

В Минэнерго рассказали о готовности РФ к десинхронизации энергосистемы Украины

По данным министра, десинхронизацию энергосистемы Киев проведёт в 2022 году, чтобы полностью отказаться от сотрудничества с Белоруссией и Россией уже в 2023. Шульгинов убеждён, что над этим процессом украинское власти давно работают.

"Для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — отметил руководитель в эфире телеканала "Россия-24".

Он также заверил, что Кремль поддержит Украину, если на её территории начнётся кризис мощности энергии и дефицит топлива. При этом Шульгинов добавил, что развитие событий будет зависеть от коммерческой стороны вопроса.

Ранее экс-руководитель украинского Минэнерго и глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщал, что Украине необходимо "срочно отсоединиться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией". По словам бизнесмена и политика, только через присоединение к системе Европейского союза страна может обрести ресурсную независимость.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сильная речь Джигурды о потере Украины для России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Испытания спрея в нос от COVID-19 перешли в следующую фазу
"Это просто тряпочка": Карпин рассказал, как выбирают капитана в сборной РФ
Николай Бурляев: в области культуры и искусства нужна цензура
Минздрав: идея дистанционной постановки диагноза вызывает вопросы
Крутой рассказал, как Леонтьев избежал осложнений после COVID-19
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
В Минэнерго рассказали о готовности РФ к десинхронизации энергосистемы Украины
Власти Москвы опровергли данные о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Из-за действий местной полиции на севере Косово начались новые беспорядки
Поклонская отреагировала на назначение дипломатом: "Сбылась моя мечта"
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Любовь Степушова Визит Нуланд: Москва допустила ошибку, но исправляет её Любовь Степушова Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников