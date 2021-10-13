В Минэнерго рассказали о готовности РФ к десинхронизации энергосистемы Украины

Руководитель Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что наша страна готова к отключению Украины от общей энергетической системы. Однако в будущем возможны поставки ресурсов, подчеркнул глава Минэнерго.

По данным министра, десинхронизацию энергосистемы Киев проведёт в 2022 году, чтобы полностью отказаться от сотрудничества с Белоруссией и Россией уже в 2023. Шульгинов убеждён, что над этим процессом украинское власти давно работают.

"Для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", — отметил руководитель в эфире телеканала "Россия-24".

Он также заверил, что Кремль поддержит Украину, если на её территории начнётся кризис мощности энергии и дефицит топлива. При этом Шульгинов добавил, что развитие событий будет зависеть от коммерческой стороны вопроса.

Ранее экс-руководитель украинского Минэнерго и глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщал, что Украине необходимо "срочно отсоединиться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией". По словам бизнесмена и политика, только через присоединение к системе Европейского союза страна может обрести ресурсную независимость.

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