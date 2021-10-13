Власти Москвы опровергли данные о передаче фото пользователей mos.ru полиции

В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что информация о передаче снимков пользователей из профилей на сайте mos.ru полицейским не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появились данные о том, что власти столицы намерены модернизировать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей впоследствии попадали в систему распознавания лиц, которую используют в своей работе сотрудники правоохранительных органов.

"Департамент информационных технологий Москвы опровергает появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru", — сказано в официальном сообщении.

В ведомстве напомнили, что пользователи имеют право самостоятельно загружать свои снимки для оформления различных документов и услуг. Однако в личном кабинете на сайте mos.ru загрузка фото не предусмотрена.

Для функционирования файлов на сервисе используется система Единого хранения и обработки данных (ЕЦДХ), которая прошла аттестацию в соответствии с российским законодательством.

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