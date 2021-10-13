Черногория выдала "золотые паспорта" россиянам за инвестиции в экономику

Власти Черногории вынесли 166 положительных решений о получении так называемых золотых паспортов — гражданства страны в обмен на инвестиции в экономическую сферу.

Большая часть получателей в 2021 году — жители России. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Черногории. В нём содержатся имена заявителей, а также информация о месте их рождения и предыдущем гражданстве.

"Золотые паспорта" получили главы крупных российских компаний, которые регулярно переводят часть своих доходов на развитие Черногории.

Добавим, программа выдачи гражданства за инвестиционные вложения действует в стране с ноября 2019 года. Для получения "золотого паспорта" нужно вложить в недвижимость от 250 тысяч евро на севере Черногории и от 450 тысяч евро на юге, береговой линии и в Подгорице. Также участники могут внести благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.

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