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Боррель: соглашение "Газпрома" с Венгрией не нарушает законов Евросоюза

Политика

На саммите Украина — ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что соглашение между компанией "Газпром" и Венгрией не нарушает законов международной организации.

Боррель: соглашение "Газпрома" с Венгрией не нарушает законов Евросоюза

Ранее представители российского "Газпрома" заключили два контракта на долгосрочную поставку голубого топлива с венгерской корпорацией MVM CEEnergy. Предполагается, что газ будут доставлять через трубопровод "Турецкий поток", а далее — через Сербию и Австрию.

Оба этих маршрута не включают Украину. Именно поэтому Владимир Зеленский считает, что Будапешт своими действиями разрушает стабильные украино-венгерские отношения. Киев пригрозил властям Венгрии наказанием со стороны Еврокомиссии.

Однако в ЕС не планируют устраивать какие-либо расследования, передаёт издание Reuters. По словам Борреля, страны-участницы Евросоюза имеют право на свободное заключение двусторонних контрактов, поэтому в сделке между Венгрией и "Газпромом" всё легально.

"Здесь ничего не противоречит европейскому законодательству", — сказал глава евродипломатии.

Добавим, в Кремле пообещали, что "Газпром" будет вовремя поставлять газ в Венгрию.

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"Венгрия с помощью России будет отстаивать энергетическую независимость"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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