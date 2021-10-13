Саакашвили перевели в одиночную камеру из-за отказа "сидеть с уголовниками"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался находиться в колонии вместе с "уголовниками". Администрация тюрьмы в Рустави приняла решение перевести его в одиночную камеру.

Как сообщает издание New Format, сотрудники исправительного учреждения предложили Саакашвили разделить место заключения с сокамерником, однако экс-глава Грузии категорически отказался.

"Это подтверждается соответствующей документацией. Именно поэтому Саакашвили на основании его желания поместили в одиночную тюремную камеру. Информация о том, что он находится в камере с уголовниками, не соответствует действительности", — подчеркнули в администрации ведомства.

Также в колонии уточнили, что к экс-политику пропускают его соратников и родственников. Однако перед встречей необходимо обратиться к специалистам пенитенциарной службы со всеми необходимыми документами.

Ранее Михаила Саакашвили посетил его личный врач, который заявил, что состояние пациента серьёзно ухудшилось из-за генетического заболевания крови.

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