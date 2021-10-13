Зеленский боится националистов, а "виноваты москали" - Витренко

Волна национализма в Незалежной напрямую связана с ценами на газ и грядущей зимой, заявила председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко в беседе с Pravda.Ru. По её мнению, антироссийские настроения "накаляются" из-за ухудшения экономики.

По словам Витренко, "хайповые" темы не дают населению сосредоточиться на повседневных проблемах.

"Чтобы отвлечь внимание населения от самых насущных проблем, подбрасывают темы, которые, честно, идиотские. Им нужно распалять эту ненависть друг к другу, отвлекать внимание населения, подбрасывать всё время другую тему, что во всём виноваты москали, во всём виноват Путин, и этим самым закрывать глаза на самые насущные проблемы на Украине", — пояснила председатель Прогрессивной социалистической партии.

Просто никакой Зеленский

По словам Витренко, последние события с артистами и спортсменами показали, насколько Зеленский "слаб" в политике и "сдерживании" народных волнений.

"Я не думаю, что он исповедует сам по своим убеждениям эту идеологию. Я думаю, что у него нет никаких убеждений. Просто никаких. Но он боится нацистов. Они реально показывают свою силу, что они могут разгромить его дом, они могут убить его детей, они могут его вытравить из страны", — заявила политик.

Именно из-за страха, по мнению Витренко, Зеленский "заигрывается" и идёт на уступки националистам.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что "активисты" не позволили приехать с концертом в Незалежную российской певице Ирине Круг. Позже въезд запретили и бойцам ММА на чемпионат Европы. По мнению Натальи Витренко, такая политика не идёт "ни в какие ворота".

"Что значит не пускать артиста, травить спортсмена? Мы знаем, когда начались Олимпийские игры, вообще войны прекращались. Спорт должен объединять, искусство должно объединять. Но для националистов, нацистов, которые заправляют Украиной, таких канонов не существует", — резюмировала Витренко.

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