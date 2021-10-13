EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польша не хочет "быть страной второго сорта", но из ЕС уходить не собирается
Оперативники прикинулись в Сети маленькой девочкой и поймали педофила в Приморье
Меркель: афганцы не виноваты, что их власть нелегитимна
Принц Чарльз заменил бензин в авто на сыр и вино
ЕС обещает выделить $1,2 млрд на помощь Афганистану
Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании
Успенская и Басков - любовь или эпатаж?
Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации
От осенней простуды защитит цинк

Зеленский боится националистов, а "виноваты москали" - Витренко

Политика

Волна национализма в Незалежной напрямую связана с ценами на газ и грядущей зимой, заявила председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко в беседе с Pravda.Ru. По её мнению, антироссийские настроения "накаляются" из-за ухудшения экономики.

Зеленский боится националистов, а "виноваты москали" - Витренко

По словам Витренко, "хайповые" темы не дают населению сосредоточиться на повседневных проблемах.

"Чтобы отвлечь внимание населения от самых насущных проблем, подбрасывают темы, которые, честно, идиотские. Им нужно распалять эту ненависть друг к другу, отвлекать внимание населения, подбрасывать всё время другую тему, что во всём виноваты москали, во всём виноват Путин, и этим самым закрывать глаза на самые насущные проблемы на Украине", — пояснила председатель Прогрессивной социалистической партии.

Просто никакой Зеленский

По словам Витренко, последние события с артистами и спортсменами показали, насколько Зеленский "слаб" в политике и "сдерживании" народных волнений.

"Я не думаю, что он исповедует сам по своим убеждениям эту идеологию. Я думаю, что у него нет никаких убеждений. Просто никаких. Но он боится нацистов. Они реально показывают свою силу, что они могут разгромить его дом, они могут убить его детей, они могут его вытравить из страны", — заявила политик.

Именно из-за страха, по мнению Витренко, Зеленский "заигрывается" и идёт на уступки националистам.

Националисты на Украине
 

Ранее Pravda.Ru писала о том, что "активисты" не позволили приехать с концертом в Незалежную российской певице Ирине Круг. Позже въезд запретили и бойцам ММА на чемпионат Европы. По мнению Натальи Витренко, такая политика не идёт "ни в какие ворота".

"Что значит не пускать артиста, травить спортсмена? Мы знаем, когда начались Олимпийские игры, вообще войны прекращались. Спорт должен объединять, искусство должно объединять. Но для националистов, нацистов, которые заправляют Украиной, таких канонов не существует", — резюмировала Витренко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Националисты Украины добрались до Веры Брежневой и Дмитрия Быкова
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Польша не хочет "быть страной второго сорта", но из ЕС уходить не собирается
Оперативники прикинулись в Сети маленькой девочкой и поймали педофила в Приморье
Меркель: афганцы не виноваты, что их власть нелегитимна
Принц Чарльз заменил бензин в авто на сыр и вино
ЕС обещает выделить $1,2 млрд на помощь Афганистану
Какие грибы помогут выйти из депрессии, рассказали учёные Пенсильвании
США маниакально пытаются обрушить отношения с Москвой - Антонов
Успенская и Басков - любовь или эпатаж?
Кто не даёт Японии подписать "мировую" с Россией, рассказал эксперт
Какие БАДы повышают эффективность любой вакцинации
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников