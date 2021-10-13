США маниакально пытаются обрушить отношения с Москвой - Антонов

Конгрессмены США с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить отношения с Россией, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, Америке нужно сбавить обороты и отказаться от "деструктивных" подходов в отношении Москвы.

"Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом — яркое тому подтверждение", — цитирует Антонова Посольство РФ на странице в Facebook.

Речь идёт о новых санкциях против россиян в соответствии с актом Магнитского. По мнению посла, таким способом США пытается создать видимость борьбы с "врагами Америки", которых сами и придумали.

"Призываем членов Конгресса отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры", — заявил Антонов.

Ввести санкции по "списку Навального" ранее потребовали члены американского Конгресса. По их мнению, те, кто попал в акт, якобы замешаны в отравлении политика.

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