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Кто не даёт Японии подписать "мировую" с Россией, рассказал эксперт

Политика

Если Япония подпишет мирный договор с Россией, Америка потеряет влияние над Страной восходящего солнца. По мнению генерального директора Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марата Баширова, именно поэтому Кисида завёл "заезженную шарманку" про Курилы.

Кто не даёт Японии подписать "мировую" с Россией, рассказал эксперт

По словам Баширова, "лозунги" про Курильские острова нужны для внутреннего пользования. Фумио Кисида не первый премьер, который заявляет, что "отберёт" Южные Курилы у России. Но с территориями вопрос давно решён и, по мнению политолога, есть ряд причин, почему Япония тянет с подписанием мирного договора.

"Им не дают это сделать Соединённые Штаты Америки, которым не выгодно, чтобы Япония подписала мирный договор. Ведь такой шаг мог бы сигнализировать всем странам, что [между Россией и Японией] война закончилась", — пояснил Баширов изданию "Свободная пресса".

С одной стороны, если "мировую" подпишут, улучшится торговый и инвестиционные рынки. С другой — Япония будет вынуждена расследовать военные преступления.

"До сих пор не закрыт вопрос об этих ужасных ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Пока не подписан мирный договор, эти вопросы не обсуждаются. А, представьте, что был бы уголовный суд по этим событиям", — подытожил политолог.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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