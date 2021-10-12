В Минфине назвали самую большую опасность для инвестора на фондовом рынке

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что маржинальная торговля представляет собой самую большую опасность для инвестора на фондовом рынке, поскольку может привести к потере средств и долгам.

Выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков, Моисеев описал маржинальную торговлю следующим образом:

"Это когда вам казалось, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, и вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны".

Маржинальная торговля представляет собой инвестирование с использованием заемных средств.

Ранее неквалифицированных инвесторов обязали проходить тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов. Центробанк РФ утвердил порядок тестирования в конце августа.

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