Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что маржинальная торговля представляет собой самую большую опасность для инвестора на фондовом рынке, поскольку может привести к потере средств и долгам.
Выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков, Моисеев описал маржинальную торговлю следующим образом:
"Это когда вам казалось, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, и вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны".
Маржинальная торговля представляет собой инвестирование с использованием заемных средств.
Ранее неквалифицированных инвесторов обязали проходить тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов. Центробанк РФ утвердил порядок тестирования в конце августа.
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