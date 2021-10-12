Эксперт рассказал о предстоящей "битве" за бюджет в Госдуме VIII созыва

В ближайшие дни в Госдуме VIII созыва ожидаются "острые дебаты" относительно приятия бюджета, заявил в интервью Pravda.Ru аналитик Иосиф Дикин.

"Самое главное, что будет обсуждаться в ближайшие дни — это бюджет. На этой неделе начинаются слушания по бюджету… Поскольку бюджет достаточно концептуальный, соответственно, там будут достаточно острые дебаты", — рассказал эксперт.

По его словам, в течение двух недель рассмотрения бюджета "все остальное останавливаются", так как во всех комитетах и комиссиях проходят слушания и встречи с членами правительств.

"Ясно, что "Справедливая Россия" будет ставить вопрос о включении в бюджет гарантированного дохода, КПРФ будет требовать, о чём сегодня Зюганов говорил, 25 тысяч пособие по безработице и так далее… "Новые люди" будут говорить о том, что необходимо продолжить регуляторную гильотину, снять административные барьеры. Я предвижу вот эти битвы в ближайшие дни", — отметил Дикин.

Выборы в Госдуму России прошли 17-19 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста — по одному мандату. Пять мандатов достались самовыдвиженцам.

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