В СФ заявили о внесении в Госдуму закона о профилактике домашнего насилия

Члены Совета Федерации России собираются внести в Государственную Думу законопроект о профилактике домашнего насилия, а также популяризировать инициативу. Об этом рассказала председатель СФ Валентина Матвиенко.

По словам председателя, во время осенней сессии внесут несколько "социальных" законов. Среди них первым станет резонансная инициатива о профилактике семейно-бытового насилия, заявила Матвиенко. Она добавила, что граждане продолжают дискутировать на эту тему.

"Его (закон о профилактике домашнего насилия. — Прим. ред.) надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать", — подчеркнула Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

Матвиенко также отметила, что существует много радикальных взглядов на инициативу, из-за чего сложно найти компромисс. Вместе с этим спикер СФ описала цель закона: указать на недопустимость домашнего насилия и вести его профилактику.

Работа над проектом федерального законом началась в 2019 году. Противниками инициативы выступили:

представители РПЦ;

сообщества многодетных семей.

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