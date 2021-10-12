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Замглавы МИД Рябков: отношения России с США могут обостриться

Политика

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков раскрыл подробности встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Он не исключил, что отношения между странами могут обостриться.

Замглавы МИД Рябков: отношения России с США могут обостриться

По словам Рябкова, необходимо применять новые усилия для нормализации диалога с администрацией Джо Байдена, передает РИА Новости.

"Не то что прорыва, а никакого прогресса нет", — сказал замглавы МИД, описывая текущие отношения РФ и США.

Рябков заявил, что Кремль хотел бы избежать заморозки дипломатических миссий России и Штатов, однако при наихудшем развитии событий этот сценарий может реализоваться.

Известно, что во время переговоров с Нуланд не удалось найти точек соприкосновения в вопросе о выдаче виз, однако по этой теме назначены новые консультации. По мнению Рябкова, прошедшая встреча, несмотря на все сложности, была полезной, ведь он договорился с Нуланд "интенсифицировать обсуждения".

Добавим, заместитель госсекретаря США прибыла в РФ накануне, 11 октября. Главная цель ее визита - достижение стабильности в российско-американских отношениях. 

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Когда США и Россия поделят мир заново?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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