В Совете безопасности рассказали об угрозах для РФ из-за ситуации в Афганистане

Из-за захвата боевиками "Талибана"* Афганистана в России появились угрозы национальной безопасности. Опасениями насчёт обостряющихся проблем на заседании президиума РАН поделился заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Венедиктов перечислил следующие угрозы для нашей страны:

терроризм;

экстремизм;

расширение оборота запрещённых веществ;

миграционный кризис;

распространение радикальных взглядов.

Отдельно заместитель секретаря СБ обратил внимание на проблему увеличения противозаконной торговли оружием. Данная часть нелегального рынка, убеждён Венедиктов, может стать намного сильнее и больше.

"США никогда ни одному из своих союзников по НАТО, по другим организациям не оказывали столько масштабной военно-технической помощи, как они это сделали в Афганистане", — добавил заместитель секретаря, слова которого приводит ТАСС.

Ранее заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид, которого назначило радикальное движение "Талибан", завил о важности России для Афганистана в экономическом плане. По мнению властей республики, наша страна может помочь в восстановлении государства.



* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

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