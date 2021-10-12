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"Они не ценят подачки": британцы разгневались на Польшу из-за конфликта с ЕС

Политика

Читатели британского издания The Telegraph активно комментируют материал о споре представителей Евросоюза с польскими политиками. Многие из них убеждены: Варшава в очередной раз продемонстрировала свою неблагодарность за постоянные "денежные подачки".

"Они не ценят подачки": британцы разгневались на Польшу из-за конфликта с ЕС

По словам одного из пользователей, Польша рано или поздно перестанет получать крупные суммы, после этого она сразу же покинет Евросоюз и больше не будет признавать его законы.

"Теперь поляки хотят укусить руку, которая их кормит", — отметил подписчик.

Также комментаторы упрекнули властей государства в том, что они пытаются устанавливать свои стандарты в международной организации. Британцы подчеркнули: ЕС далек от идеала, но все страны-участницы, отказавшиеся "соблюдать правила клуба", должны быть исключены.

"Экономическое чудо Польши — полностью результат членства в Евросоюзе, огромных поступлений от ЕС", — заключили читатели The Telegraph.

Добавим, ранее в Польше постановили, что Конституция Республики имеет большее значение, чем законодательство Евросоюза. Государственный секретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон допустил выход поляков из организации. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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