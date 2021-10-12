В Крыму "брюссельских политиканов" обвинили в невежестве из-за новых санкций

Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов считает проявлением невежества расширение перечня персональных санкций со стороны Евросоюза.

По его словам, в ЕС пытаются изменить исторический выбор жителей Крыма. Он напомнил, что вчера, 11 октября, брюссельские политики добавили в санкционный список восемь новых фигурантов, в отношении которых вводятся запреты "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", передает РИА Новости.

"Столь очевидное политическое невежество, связанное с очередным расширением списка так называемых крымских санкций, свидетельствует о том, что брюссельские политиканы продолжают дуть в свою русофобскую дуду и лить воду на мельницу Дяди Сэма в тщетных попытках повлиять на исторический выбор крымчан в пользу России", — высказался Молохов.

Он убежден: Евросоюз никак не сможет изменить будущее Крыма, ведь теперь это неотъемлемая часть РФ. Данный вопрос, по его мнению, необходимо навсегда закрыть.

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