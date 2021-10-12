Нардеп Украины: никто не понимает, что в голове у президента Зеленского

По словам народного депутата Украины VIII созыва Сергея Хланя, президента страны Владимира Зеленского не стоит воспринимать всерьёз, ведь он постоянно меняет свои взгляды.

В прямом эфире телеканала "НАШ" нардеп заявил, что сегодня невозможно четко обозначить, какие цели ставит перед собой глава государства. Он посоветовал ничего не ждать от Зеленского.

"У него нет четкого плана. Никто не понимает, что у него в голове", — подчеркнул Хлань.

Политик добавил, что заявления действующего президента звучат несерьёзно из-за его нестабильного мировоззрения.

"Сегодня он проснулся, в глаза Путину заглядывает, завтра он ярый националист, послезавтра он говорит, что они с оружием в руках отвоюют и Крым, и всё остальное", — отметил народный депутат.

По его мнению, Зеленскому нужно определиться со своими взглядами и в дальнейшем придерживаться их во всех начинаниях.

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