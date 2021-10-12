Президент Филиппин предлагает вакцинировать антипрививочников во время сна

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации глава Филиппин Родриго Дутерте намерен пойти на применение жёстких мер в отношении людей, которые всё ещё не решились на прививку от коронавируса.

Он предложил вакцинировать таких пациентов во время сна, передаёт правительственный телеканал PTV. При этом президент подчеркнул, что многие граждане не признают медпрепараты против COVID-19.

"Давайте заберёмся к ним домой и сделаем прививку, пока они спят", — заявил Дутерте.

Руководитель государства добавил, что готов сам возглавить инициативную группу по вакцинации. Он также напомнил жителям страны о необходимости надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Отметим, на сегодняшний день на Филиппинах от коронавируса привились свыше 23 миллионов человек. Однако власти считают, что показатели по иммунизации нужно увеличивать. До конца 2021 года они планируют привить 70 миллионов жителей.

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