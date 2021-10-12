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Европарламент осудил Россию за "военный потенциал"

Политика

В комитете Европарламента по иностранным делам снова осуждают действия России. На этот раз Москву обвиняют в "наращивании военного потенциала" в странах "Восточного партнёрства".

Европарламент осудил Россию за "военный потенциал"

"Европарламент… осуждает прямое и косвенное участие России в вооружённых конфликтах, оккупациях и наращивании военного потенциала в регионе или на границах с ним", — цитирует RT  документ.

Что конкретно Россия сделала "не так", в документе не уточняют. Однако приводят список стран, которым может навредить "российская угроза", это:

  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Грузия,
  • Молдавия,
  • Украина.

В резолюции сказано, что комиссия Европарламента готова "оказать поддержку" вышеперечисленным странам, а в особенности тем, кто выбрали курс "европейской интеграции". В частности, обеспечить "свободу" и продолжить необходимые реформы.

Ранее в Европарламенте заявляли, что Россия несёт ответственность за миграционный кризис в ЕС. Речь шла о границах Латвии, Литвы и Польши. По мнению представителей ЕП, наплыв беженцев произошёл из-за гибридных действий белорусских властей.

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Для чего Западу нужна «российская угроза»?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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