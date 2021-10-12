Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского

Накануне, 11 октября, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прилетела в Москву на дипломатические переговоры. Предполагается, что ее визит повлияет на дальнейшую судьбу украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам политолога Эдуарда Лозанского, российская сторона проявила "неслыханную толерантность", предоставив Нуланд визу в РФ. Он напомнил, что американского дипломата иногда называют "матерью майдана", прошедшего в Киеве "под ее руководством".

Однако он убежден: ради одной Украины Кремль вряд ли бы пошел на компромиссы с Вашингтоном по персональным ограничениям, передают Известия. Политолог назвал и другие возможные проблемы, о которых пойдет речь во время встречи Нуланд с российскими чиновниками.

"Во время июньского саммита в Женеве у Владимира Путина и Джо Байдена была очень широкая повестка взаимодействия. Сейчас пришло время основательно проговорить эти вопросы уже на уровне дипломатических ведомств. Помимо Украины, где сильно пошатнулся авторитет Зеленского и, возможно, американцы готовы его сдать, это и стратегическая стабильность, и Иран, и дипломатические проблемы, и не только", — подчеркнул Лозанский.

Напомним, ранее Виктория Нуланд заявляла, что главная цель ее визита в столицу России — налаживание стабильных и предсказуемых отношений между государствами.

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