Евросоюз проиграет "драку" с Польшей - американские СМИ

То, что у Евросоюза не получится доказать свою правоту в конфликте с поляками, заявили иностранные СМИ. По мнению американского журналиста Мэтью Линна, Польша уже готова к "столкновениям" с представителями Еврокомиссии.

Конфликт разгорелся на почве того, что Верховный суд Польши признал право страны руководствоваться внутренними законами, а не правовым нормам Евросоюза. И заявил, что польские законы превыше всех остальных.

Из-за такого "выпада" Евросоюз даже пригрозил стране санкциями, однако поляки решили не отступать.

"В этой драке Евросоюз непременно проиграет", — говорится в статье Мэтью Линна в издании The Telegraph.

Как отметил автор, пока представители ЕС только грозят штрафами, но о сумме или действиях официально в союзе не заявляли. Также Линн считает, что, даже если Евросоюз решится на "крайние меры", для поляков нет никакой угрозы. Страна сможет существовать обособленно от ЕС благодаря собственному Центробанку и валюте.

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