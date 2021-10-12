11 октября президент РФ провёл онлайн-совещание по проблемам научно-технического развития сельского хозяйства страны.
На совещании глава государства поставил перед правительством и губернаторами региона две конкретных задачи:
Напомним, в нашей стране уже пять лет существует специальная программа научно-технического развития сельского хозяйства. Она будет действовать до 2030 года и направлена на развитие отрасли в целом: от внедрения в АПК отечественных агротехнологий до улучшения жизни сельчан.
Если кратко сформулировать цель программы, по словам экспертов, она одна — не дать России в плане продовольственной безопасности стать страной третьего мира.
Для этого — Владимир Путин это особо подчеркнул — нужно:
Только так можно остановить в перспективе галопирующий рост цен на продукты и избежать возможности их дефицита.
Комментируя итоги совещания и особенно слова, сказанные президентом, Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития напомнил, что, по данным Росстата, в августе уровень производства сельского хозяйства был на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, а за восемь месяцев "этот показатель отстает от прошлого "ковидного" года на 3%".
"Такой спад оборачивается дефицитом продуктов и ведёт к росту цен. Поэтому наращивание предложения сельскохозяйственной продукции — первоочередная задача властей. Для этого нужно закрыть внутренний рынок от зависимости от импорта и укрепить экспортные позиции", — говорит экономист (цитата URA.Ru).
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